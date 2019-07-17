В Петербурге задержан хозяин лабрадора Путина Рушан Насибулин

Сотрудники экономической полиции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержали крупного предпринимателя Рушана Насибулина. На его след вышли в ходе обысков в поселке Лисий Нос.

Насибулин проходит фигурантом дела по статье «мошенничество в особо крупном размере», сообщает «Фонтанка». Вместе с ним также задержан предприниматель Александр Внучкин.

Рушан Насибулин выступал одним из продюссеров фильма Германа-старшего «Трудно быть богом» и Германа-младшего «Довлатов». При обыске обнаружены документы и фотографии, которые свидетельствуют о том, что Насибулин — владелец лабрадора, подаренного президентом РФ Владимиром Путиным.

По данным издания, Насибулин и Внучкин имеют отношения к петербургской компании ООО «Инмед», которой владел Алексей Кудрин.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что по делу о взяточничестве задержали заместителя председателя Пенсионного фонда России Алексея Иванова.