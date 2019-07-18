Пять самолетов закружились над Пулково

Пять самолетов 18 июля испытали трудности при посадке в петербургском аэропорту Пулково. Лайнеры были вынуждены кружить над городом.

В воздухе зависли самолеты авиакомпании «Россия» из Ниццы и Москвы, лайнер «Аэрофлота» из Москвы, борт Smartravia из Самары и Lufthansa из Франкфурта-на-Майне, сообщает «Мойка78» со ссылкой на сервис Flightradar24.

Наворачивать круги самолетам пришлось в районе пяти вечера. Лайнеры, по данным трекера, столпились у западной границы Петербурга и Ленобласти.

В Пулково сообщили, что аэропорт работает в штатном режиме.

Сейчас проблема, похоже, разрешилась. Согласно сервису Flightradar24, над воздушной гаванью Петербурга странных перемещений самолетов не зафиксировано.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Петербург 18 июля встал в 8-балльные пробки. Заторы наблюдаются в центре города и на КАД.