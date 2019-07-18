На юге парализовало внутреннее кольцо КАД, пробки достигли 8 баллов

Петербург стоит в 8-балльных пробках. Скриншот: Яндекс.Пробки
Петербург стоит в 8-балльных пробках. Скриншот: Яндекс.Пробки

На Юге Петербурга автомобилисты стоят в многокилометровой пробке. Движение парализовало на внутреннем кольце КАД. Помимо этого, трудности испытывают водители в центре города.

Пробка на КАД начинается в районе Левашовского канала и завершается на подъезде к Ольгинской дороге. Скорость потока, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», на отдельных участках не превышает 10 км/час.

КАД покраснел. Скриншот: Яндекс.Пробки

На внешнем кольце КАД пробки сконцентрировались в районе Парголово. Недалеко от «Меги Парнас» у перекреста машины движутся по кольцевой со скоростью 3 км/час.

Загруженность дорог по состоянию на 18:15 вечера достигла 8 баллов.

Пробки в Петербурге 18 июля наблюдаются с самого утра. Причиной заторов стали дорожные перекрытия. В частности, набережная Мойки до 15:00 была закрыта для съемок фильма «В шаге от рая».

Автомобилисты заторы на дорогах связывают с приездом в город президента России Владимира Путина и лидера Белоруссии Александра Лукашенко.

«Яндекс.Пробки» кад новости спб пробки
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Половина россиян зарабатывает меньше 35 тыс. рублей
Суд продлил арест Оганесяна до 2020 года
На юге парализовало внутреннее кольцо КАД, пробки достигли 8 баллов
На Гражданке пьяный обматерил и ударил участкового
На организаторов незаконных свалок в Ленобласти расставят «фотоловушки»
Умерла советская и украинская актриса Валентина Зимняя
ЛДПР в Петербурге временно возглавил Юрий Ломакин
Автомобиль пробил металлическое ограждения на Светлановском