На юге парализовало внутреннее кольцо КАД, пробки достигли 8 баллов

На Юге Петербурга автомобилисты стоят в многокилометровой пробке. Движение парализовало на внутреннем кольце КАД. Помимо этого, трудности испытывают водители в центре города.

Пробка на КАД начинается в районе Левашовского канала и завершается на подъезде к Ольгинской дороге. Скорость потока, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», на отдельных участках не превышает 10 км/час.

На внешнем кольце КАД пробки сконцентрировались в районе Парголово. Недалеко от «Меги Парнас» у перекреста машины движутся по кольцевой со скоростью 3 км/час.

Загруженность дорог по состоянию на 18:15 вечера достигла 8 баллов.

Пробки в Петербурге 18 июля наблюдаются с самого утра. Причиной заторов стали дорожные перекрытия. В частности, набережная Мойки до 15:00 была закрыта для съемок фильма «В шаге от рая».

Автомобилисты заторы на дорогах связывают с приездом в город президента России Владимира Путина и лидера Белоруссии Александра Лукашенко.