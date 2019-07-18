Фрагмент детской площадки упал на ребенка

Детские площадки, к сожалению, не всегда безопасны. Фото: pixabay.com

Детские площадки, к сожалению, не всегда безопасны. Фото: pixabay.com

В Приозерске 5-летняя девочка на игровой площадке взялась за незакрепленный элемент, и вся конструкция повалилась, причинив ребенку травмы головы.

Следственное управление СК РФ по Ленобласти возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). По данным следствия, в прошлый вторник малолетняя девочка играла на детской площадке во дворе жилых домов. Она подошла к незакрепленной лазалке-туннелю, взялась за нее руками, и металлоконструкция повалилась, причинив ребенку телесные повреждения. Следователи территориального отдела незамедлительно приехали, осмотрели место происшествия и оценили состояние оборудования площадки. Обслуживание игрового комплекса возложено на муниципальное предприятие, которое вовремя не отремонтировало игровые снаряды, нарушив требования ГОСТа и техзадания к муниципальному контракту. Расследование дела продолжается.

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