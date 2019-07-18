В соцсети травят сторонников строительства в Приморске

Новый порт в Приморске сможет обрабатывать около 70 млн т грузов ежегодно. Фото: pixabay.com
Новый порт в Приморске сможет обрабатывать около 70 млн т грузов ежегодно. Фото: pixabay.com

Противники строительства универсально-перегрузочного комплекса (УПК) в Приморске, не собрав сторонников для широкого протеста, занялись травлей оппонентов в соцсетях.

В группе «ЖивешьКакХочешь в Приморске?» ВКонтакте был опубликован список жителей города, проголосовавших в соцсети за строительство УПК, в том голосовании их было меньшинство — 102 человека. Против строительства выступили 469 человек, еще 239 не определились с мнением по данному вопросу. По результатам опроса модераторы группы выложили в открытый доступ список сторонников строительства с именами, фамилиями и ссылками на личные страницы, сообщает ЛОТ.

Таким образом, некоторые граждане, имевшие неосторожность высказать свое мнение, уже подверглись нападкам со стороны противников строительства нового порта. Их недостойное поведение вполне может привлечь к себе внимание полиции, поскольку такие действия подпадают под ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что строительство морского порта в Приморске экологии не помеха

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