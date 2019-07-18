«Друг Кудрина» арестован по делу о хищении бюджетных денег

Продюсер и бизнесмен Насибулин арестован до 27 августа. Фото: кадр из интервью, youtube.com

Продюсер и бизнесмен Насибулин арестован до 27 августа. Фото: кадр из интервью, youtube.com

Сегодня суд назначил продюсеру Рушану Насибулину, задержанному вчера по делу о мошенничестве, меру пресечения в виде ареста на срок до 27 августа.

Об аресте в Куйбышевском районном суде ходатайствовало следствие. Рушана Насибулина, которого СМИ называют другом главы Счетной палаты Алексея Кудрина, подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. В 2016 году Рушан Насибулин был гендиректором компании «Инмед», получавшей от Минпромторга бюджетные субсидии на разработку инновационных материалов для одежды. Совладельцем и исполнительным директором «Инмеда» был также задержанный вчера предприниматель Александр Внучкин. Следствие полагает, что Насибулин и Внучкин завышали стоимость исследовательских работ. Соответственно, увеличивался и размер субсидий из бюджета, из которых фигуранты дела наворовали 20 млн рублей.

Рушан Насибулин выступал продюсером таких фильмов, как «Трудно быть богом» Алексея Германа и «Довлатов» Германа-младшего.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Петербурге задержан хозяин лабрадора Путина Рушан Насибулин