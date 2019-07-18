Русская жена экс-короля Малайзии опровергла слухи о разводе

Российская красавица выложила в своем Instagram видео, где признается в любви к своему мужу. Фото: @rihanapetra/Instagram

Российская красавица выложила в своем Instagram видео, где признается в любви к своему мужу. Фото: @rihanapetra/Instagram

Победительница конкурса «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина отреагировала на слухи о ее разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V.

Российская красавица выложила в своем Instagram видео, где признается в любви к своему мужу. «Фарис всегда заботится обо мне, а я забочусь о нем. И хочу, чтобы я была единственной в его жизни, хочу быть с ним до конца своих дней», — утверждает Оксана Воеводина.

В этом же видеоролике высказался и экс-король, он считает, что дети являются главной составляющей счастливой семьи, потому что «они наше наследие». Также он добавил, что у них с женой не так много совместных увлечений, но главное, что у них есть взаимопонимание.

Ранее СМИ распространили информацию о том, что Воеводина и Мухаммад V подали документы на развод в сингапурский суд 22 июня, а сам развод состоялся 1 июля. Позже адвокат россиянки Евгений Тарло опроверг эти слухи.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала, что бывший король Малайзии развелся со своей русской женой.