Бывший король Малайзии развелся со своей русской женой

Развод произошел ещё 1 июля. Фото: rihanapetra/ Instagram
Развод произошел ещё 1 июля. Фото: rihanapetra/ Instagram

Бывший король Малайзии Мухаммад V официально расторг брак с победительницей конкурса красоты «Мисс Москва 2015» Оксаной Воеводиной.

Пара прожила вместе меньше года. Официальное расторжение брака произошло 1 июля в суде Сингапура, однако публичного уведомления об этом не поступало. Лишь в среду, 17 июля, информацию опубликовала местное издание The New Straits Times.

По данным издания, семейство экс-короля было возмущено публикаций, которую Воеводина выложила в свой Instagram, где она выражала надежду на то, что её сын станет принцем.

О разладе в семье стало известно ещё в начале этого года.

Отметим, что в своем Instagram Воеводина публикует фотографии и видеозаписи с Мухаммадом V по сей день.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что создатель шоу «Холостяк» избил беременную жену на глазах у сына.

Мухаммад V Оксана Воеводина развод
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