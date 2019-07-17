Создатель шоу «Холостяк» избил беременную жену на глазах у сына

Создатель популярного шоу «Холостяк» 55-летний продюсер Майк Флейс обвиняется в избиении своей беременной жены за отказ делать аборт.

По славам его супруги Лоры Кеппелер, когда они поженились ему было 50 лет, а ей 26. Позже у них появился сын, и Флейс решил, что одного ребенка им будет достаточно. Лора рассказала мужу о том, что забеременела во второй раз, на что он стал просить её об аборте и угрожать, пишет «Дни.ру».

Лора отказалась делать аборт, за что Флейс избил беременную супругу. Скандал происходил прямо на глазах у их 4-летнего сына, с которым сейчас работают детские психологи.

По данным издания, Лора подала на развод, однако у неё есть опасения, что муж попытается забрать их ребенка.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Пентагон должен отчитаться о клещах и прочем биологическом оружии.