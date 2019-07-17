Пентагон должен отчитаться о клещах и прочем био-оружии

Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки принудили Министерство обороны США произвести расследование об использовании биологического оружия.

В ходе расследования нужно будет ответить на вопросы об использовании клещей и прочих насекомых в качестве биологического оружия с 1950 по 1975 год.

Автором инициативы выступил демократ Крис Смит, отмечает издание The New York Post. Представители Конгресса одобрили её и внесли поправку в закон, согласно которой генеральный инспектор Пентагона может возбудить дело.

Причиной для этого стало заявление Смита о том, что он встречал информацию о превращении насекомых в био-оружие во многих книгах и статьях об опытах, которые проводились в лабораториях Форт Детрик и Палм Айленд.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что микробиологи заявили, что финские коровы станут меньше пукать.