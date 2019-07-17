Микробиологи: финские коровы станут меньше пукать

Модифицирование микробов в рубце коровы может в будущем сократить количество выбросов метана.

В международном исследовании RuminOmics принимало участие более трех тысяч коров из Финляндии, Британии, Швеции, Ирландии. Результаты были опубликованы в академическом издании «Science Advances».

Специалисты обнаружили в микрофлоре коров некоторые микробы, которые влияют на обмен веществ животного. При помощи модификации микробов ученым удалось повлиять на качество производимого молока и на количество вредных выбросов в атмосферу, производимых животными. Их получилось сократить.

Таким образом можно увеличить удой скота, благодаря чему на производство молока будет нужно меньшее количество коров, что также благоприятно скажется на окружающей среде.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что рядом с погранпереходом «Торфяновка» финны построят гигантский шопинг-центр.