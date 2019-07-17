Рядом с погранпереходом «Торфяновка» фины постороят гиганский шопинг-центр

Площадь застройки - 18 тысяч кв. м. Фото: Служба новостей Yle

Площадь застройки - 18 тысяч кв. м. Фото: Служба новостей Yle

В финском муниципалитете Виролахти, который расположен у границы Финляндии и России, может появиться новый торговый центр.

По информации службы новостей Yle, бизнесмен Сергей Ананьев проходит процесс получения лицензии на застройку. Комитет по строительству муниципалитета рассмотрит данный вопрос 1 августа.

По словам Ананьева, в торговом центре будет находиться минимум один продуктовый магазин и множество специализированных бутиков. На данный момент не принято решение о размещении ресторанов.

Отмечается, что по размеру новый торговый центр будет даже больше, чем открывшаяся недавно аутлет-деревня Zsar Outlet. Площадь шопинг-центра составит порядка 18 тысяч квадратных метров. Бизнесмен отметил, что строительство обойдется в 20 миллионов евро.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Пролетарском заводе в Петербурге переоснастят комплекс судового машиностроения.