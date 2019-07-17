На Пролетарском заводе в Петербурге переоснастят комплекс судового машиностроения

Пролетарский завод расположен в Невском районе Санкт-Петербурга. Предполагается, что до конца года там будет обновлен комплекс судового машиностроения.
Данное заявление было сделано во время визита на завод временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
Предприятие включено в состав Объединенной судостроительной корпорации. Возможности завода позволяют провести модернизацию оборудования благодаря участию в государственной программе «Развитие оборонно-промышленного комплекса».
На данный момент Пролетарский завод уже получил 17 новых станков с программным управлением, которые помогут в переоснащении оборудования для судов.
Генеральный директор предприятия Михаил Исполов отметил, что на ближайшие годы завод обеспечен заказами.
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