Петербуржцы напуганы новостью о ядовитом воздухе в городе

Санкт-Петербург оказался среди городов России, лидирующих по загрязнению воздуха диоксидом азота, который может привести к параличу системы дыхания. Фото: pixabay
Санкт-Петербург оказался среди городов России, лидирующих по загрязнению воздуха диоксидом азота, который может привести к параличу системы дыхания. Фото: pixabay

Эксперты прокомментировали информацию об опасно высоком уровне приземного озона.

Санкт-Петербург оказался среди городов России, лидирующих по загрязнению воздуха диоксидом азота, который может привести к параличу системы дыхания. Жители города серьезно напуганы, ведь в Петербурге не только воздух отравлен, но еще и свалки горят иногда, а реки и вовсе окрашиваются в разные цвета, сообщает «КП-Петербург».

Специалисты из комитета по природопользованию отметили, что мониторинг воздуха проводится регулярно и превышений норм пока не было зафиксировано.

В ведомстве говорят, что в Кронштадте были отмечены самые высокие значения предельно допустимых концентраций — 1,2 ПДК, что ниже допустимой нормы, а в остальных районах Петербурга — от 0,5 до 0,9.

Указано, что уровень озона в воздухе может меняться из-за погоды, например, грозы. В комитете заверили, что жителям не стоит беспокоиться об этой проблеме.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что после пожара на свалке в ЖК “Солнечный город” проверили воздух.

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