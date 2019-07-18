Рядом с гостиницей Park Inn прохожие нашли мину

Горожане обнаружили боеприпас времен Второй мировой у гостиницы Park Inn. Фото: vk.com
Горожане обнаружили боеприпас времен Второй мировой у гостиницы Park Inn. Фото: vk.com

Сегодня днем петербуржец обнаружил в Московском районе возле гостиницы Park Inn в траве 50-миллиметровый минометный снаряд времен Второй мировой.

Фотография находки была опубликована в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн» ВКонтакте. Очевидцы вызвали взрывотехников и оцепили место обнаружения мины.

В региональном управлении Росгвардии «Фонтанке» сообщили, что хоть боеприпас и сильно проржавел, он может представлять опасность. Полицейские обратились за помощью к саперам Западного военного округа, которые смогут приехать обезвредить мину только завтра утром. До этого времени вокруг нее будет сохраняться полицейское оцепление.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что полсотни боеприпасов из Старо-Паново вывезли на уничтожение

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Рядом с гостиницей Park Inn прохожие нашли мину
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