Рядом с гостиницей Park Inn прохожие нашли мину

Сегодня днем петербуржец обнаружил в Московском районе возле гостиницы Park Inn в траве 50-миллиметровый минометный снаряд времен Второй мировой.

Фотография находки была опубликована в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн» ВКонтакте. Очевидцы вызвали взрывотехников и оцепили место обнаружения мины.

В региональном управлении Росгвардии «Фонтанке» сообщили, что хоть боеприпас и сильно проржавел, он может представлять опасность. Полицейские обратились за помощью к саперам Западного военного округа, которые смогут приехать обезвредить мину только завтра утром. До этого времени вокруг нее будет сохраняться полицейское оцепление.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что полсотни боеприпасов из Старо-Паново вывезли на уничтожение