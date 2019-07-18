Полсотни боеприпасов из Старо-Паново вывезли на уничтожение

Из деревни Старо-Паново под Петербургом вывезли 53 боеприпаса времён Великой Отечественной войны. Транспортировку осуществили Военнослужащие инженерно-саперного полка Западного военного округа.

Боеприпасы отправлены на полигон для дальнейшего уничтожения, сообщили в пресс-службе ЗВО.

Обнаружены они были недалеко от Старопановского кладбища в ходе инженерной разведки местности. Среди найденных боеприпасов 82-мм артиллерийские снаряды, 45-мм минометные мины и ручные гранаты РГД-33. Все они — в состоянии сильной коррозии.

Предположительно, боеприпасы были складированы черными копателями. Недалеко от этого места во времена ВОВ проходил передовой рубеж обороны Ленинграда. В историю вошли ожесточенные бои 1942 года, когда советские войска пытались прорвать блокаду в ходе Старо-Пановской наступательной операции.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что боеприпасы нашли днем 17 июля у дома №45 по улице Набережной.