В Старо-Паново нашли полсотни боеприпасов времен ВОВ

В деревне Старо-Паново Красносельского района Петербурга в ходе земляных работ обнаружили 56 боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

Боеприпасы были найдены днем 17 июля у дома №45 по улице Набережной, сообщает ГУ МЧС России по Петербургу.

В ночь на 18 июля беоприпасы вывезли из деревни для дальнейшей утилизации. Утилизированы они будут силами Западного военного округа.

Ранее Gazeta.SPb соообщала, что с начала года группы разминирования инженерных войск Западного военного округа обезвредили около 5 тыс. боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Чаще всего снаряды находили при подготовке земельного участка к стройке.

Саперы оснащены миноискателями типа ИМП-С и неконтактными миноискателями взрывных устройств типа «Коршун». Такое снаряжение помогает им находить металлические предметы даже на большой глубине.