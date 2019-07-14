С начала года обезврежено 5 тыс. старых боеприпасов

Саперы Западного военного округа обезвредили около 5 тыс. боеприпасов времен ВОВ с начала 2019 года. Фото: Минобороны

Саперы Западного военного округа обезвредили около 5 тыс. боеприпасов времен ВОВ с начала 2019 года. Фото: Минобороны

Группы разминирования инженерных войск Западного военного округа с начала года обезвредили около 5 тыс. боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

На территории Калининградской, Ленинградской и Московской областей было сформировано более 40 групп разминирования. Чаще всего боеприпасы обнаруживали при подготовке к стройке.

Группы саперов оснащены современными миноискателями типа ИМП-С и неконтактными миноискателями взрывных устройств типа «Коршун», которые позволяют находить металлические предметы даже на большой глубине. Вместе со специалистами-взрывотехниками работают обученные минно-розыскные собаки. Больше всего старых боеприпасов разминировано в Калининградской области.

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