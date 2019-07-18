Скончался итальянский писатель и режиссер Лучано де Крешенцо

Итальянский писатель, режиссер, актер и телеведущий Лучано де Крешенцо скончался в Риме на 91-м году жизни.

В четверг, 18 июля, ушел из жизни в возрасте 90 лет.Лучано де Крешенцо умер в больнице Рима, куда его доставили несколько дней назад. Об этом сообщает издательский дом Mondadori, который выпустил все его книги.

Де Крешенцо родился в Неаполе 20 августа 1928 года. Только в 1976 году он понял, что хочет посвятить жизнь литературной деятельности. Его первая книга «Так говорил Беллависта» имела оглушительный успех. Более чем за 20 лет карьеры Де Крешенцо написал 25 книг, которые разошлись по всему миру общим тиражом примерно 18 млн экземпляров.

В конце 1970-х Де Крешенцо увлекся кино и телевидением, где проявил свои способности в качестве сценариста и режиссера. В 1984 году вышла его первая кинолента по своей книге «Так говорил Беллависта», которая имела оглушительный успех у зрителей.

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