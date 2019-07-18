Умерла советская и украинская актриса Валентина Зимняя

Сегодня в Киеве на 92-м году жизни скончалась Валентина Зимняя — известная советская и украинская актриса, театральный педагог.

О смерти народной артистки УССР сообщил в Facebook один из ее учеников Вячеслав Соломка.

Валентина Зимняя запомнилась широкому зрителю по эпизодам в сериалах «День рождения Буржуя», «Смерть шпионам!» и «Возвращение Мухтара». Кроме того, она снялась в фильмах «Волчица», «Марианна» и «Платон мне друг».

Валентина Зимняя родилась 14 января 1928 года в Хмельницкой области, окончила Киевский театральный институт в 1950 году и всю жизнь проработала актрисой в Черновицком украинском музыкально-драматическом театре им. О.Кобылянской, сыграла там более 60 главных ролей. С 1969 года Валентина Ивановна преподавала в Киевском университете театра, кино и телевидения, а также вела общественную деятельность — была депутатом Черновицкого городского совета четырёх созывов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что умер Юрий Прохоров, соавтор “Здравствуйте, я ваша тетя”