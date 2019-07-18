Умер Юрий Прохоров, соавтор “Здравствуйте, я ваша тетя”

С актером и режиссером попрощаются в московском храме Петра и Павла в Лефортово.

Юрий Прохоров, актер и режиссер, умер в возрасте 79 лет. С соавтором “Здравствуйте, я ваша тетя” попрощаются в московском храме Петра и Павла в Лефортово завтра в четверг 19 июля.

О смерти своего члена 16 июля сообщил Союз кинематографистов России. Причины не уточняются.

Юрий Прохоров родился в Московской области 6 июля 1940 года. Учился в Горьковском театральном училище, работал в Севастопольском драмтеатре Луначарского.

Прохоров работал вторым режиссером вместе с Виктором Титовым над произведениями “Здравствуйте, я ваша тетя, “Не ждали, не гадали”. Отметился ролями в фильмах “Завтрак на траве”, “Инспектор Лосев”, “Дюба-Дюба”, “Мать”, “Что сказал покойник” и других.

Ранее Gazeta.SPb сообщила о смерти актрисы из “Обыкновенного чуда” Ольги Вяликовой.