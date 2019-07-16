Умерла актриса из «Обыкновенного чуда» Ольга Вяликова

На 66-м году жизни ушла из жизни актриса Ольга Вяликова. Об этом рассказали её коллеги по Центральному академическому театру российской армии.

«Скоропостижно скончалась артистка Театра Армии – Ольга Петровна Вяликова. Ольга Петровна работала в нашем театре с 1980 года», — сообщили в театре.

Причины и обстоятельства смерти актрисы не уточняются.

Ольга Вяликова родилась 26 марта 1954 года. Окончила Высшее театральное училище имени Щукина.

Сыграла в таких фильмах и сериалах как «Обыкновенное чудо», «Московская сага», «Каменская 6», «Прохождение графа Невзорова» и «Глухарь. Возвращение».

Карьера её в основном была связана с работой в театре. На сцене она сыграла в таких спектаклях как «Орестея», «Изобретательная возлюбленная», «Красное колесо» «Игра на клавишах души», «Похождение бравого солдата Швейка» и других.

Также занималась озвучивание аудиокниг и дубляжом.