Игги Поп выпустит новый альбом

Игги рассказал, что этот альбом родился после окончания гастролей с
Игги рассказал, что этот альбом родился после окончания гастролей с "Post Pop Depression". Фото: pixabay

Американский музыкант Игги Поп анонсировал дату выхода нового альбома «Free». Пластинка выйдет 6 сентября текущего года на лейбле Loma Vista/Caroline International и стане первым релизом музыканта после выпущенного в 2016 году альбома «Post Pop Depression», об этом сообщает France Info. Игги рассказал, что этот альбом родился после окончания гастролей с «Post Pop Depression», тогда он чувствовал себя опустошенным и хотел уйти со сцены из-за проблемы хронической неуверенности. «Я хотел быть свободным», говорит музыкант. » Я знаю, что это иллюзия, что свобода – всего лишь то, что ты сам чувствуешь, но до сегодняшнего дня я жил, веря, что это чувство – всё, к чему следует стремиться, — добавил Игги. — Этот альбом сам приключился со мной, я просто позволил ему это сделать». Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Сати Казанова представила новый альбом в непривычном стиле в Петербурге.

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Игги Поп выпустит новый альбом
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