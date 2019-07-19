В Китае истребляют разносчиков лихорадки денге

Азиатских тигровых комаров практически уничтожили радиацией на территории Китая.

Международная группа исследователей обнаружила новый эффективные способ борьбы с разносчиками лихорадки денге. Ученые долгое время исследовали вид комаров Aedes albopictus, который весьма опасен и быстро распространяется. Совсем недавно специалисты смогли найти способ, который, скорее всего, может помочь остановить распространение вредителей, сообщает «Сhrdk».

Ученые предложили подсаживать бактерию, которая заставляет самок данного вида быстро размножаться, самцам, при это делая потомство нежизнеспособным.

Также исследователи облучали самцов радиацией. Оказалось, что шансы самцов на размножение не снижаются, но блокировались слабые места бактериального бактериального способа борьбы с комарами.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ученые выяснили еще одну причину инфарктов и инсультов.