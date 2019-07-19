Ученые выяснили еще одну причину инфарктов и инсультов

Диастолическое давление в такой же степени влияет на риск инсульта или сердечного приступа. Фото: pixabay

Диастолическое давление в такой же степени влияет на риск инсульта или сердечного приступа. Фото: pixabay

Ученые из США выяснили, что «верхнее» систолическое артериальное давление и «нижнее» диастолическое давление по-равному важны для определения риска развития инфаркта и инсульта.

В исследовании ученых из исследовательского центра Kaiser Permanente в США приняли участие более миллиона человек по добровольному желанию. В результате эксперты смогли проанализировать около 36 млн показаний артериального давления. Итоги исследования показали, что высокое диастолическое давление практически с такой же вероятностью приводит к острому нарушению кровообращения, что и высокое систолическое давление.

Ранее исследования демонстрировали, что именно высокое систолическое артериальное давление может грозить негативными последствиями для человеческого здоровья, а «нижнее» давление всегда было недооценено, сообщает портал EurekAlert!.

Теперь ученые выяснили, что диастолическое давление в такой же степени влияет на риск инсульта или сердечного приступа.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ученые нашли необычный способ избавления от тревожности.