Ученые нашли необычный способ избавления от тревожности

Моржевание помогает восстановить психологическое здоровье. Фото: Baltphoto
Моржевание помогает восстановить психологическое здоровье. Фото: Baltphoto

Российские ученые из Тюменского государственного университета нашли неожиданный способ избавления от повышенной тревожности и одиночества.

Установлено, что люди, которые увлекаются моржеванием, делают это и для избавления от чувства одиночества. По мнению доцента кафедры общей и социальной психологии ТюмГУ Марии Богдановой, «моржи» посещают клубы зимнего плавания из-за высокой личностной тревоги и повышенного чувства одиночества, то есть из-за коммуникативных мотивов.

Установлено, что зимние купания не только помогают найти единомышленников, но и позитивно сказываются на психологическом здоровье человека.

По словам ученых, холодная вода стимулирует познавательный интерес. Однако каким образом это происходит, пока неизвестно.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что активное использование социальных сетей способствует развитию депрессии.

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