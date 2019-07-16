Активное использование социальных сетей способствует развитию депрессии

Ученые установили, что увлеченность подростками социальными сетями и просмотром телевизора может повлиять на психическое здоровье сильнее зависимости от видеоигр.

По словам руководителя исследования Монреальского университета и профессора психологии Патриция Конрад, на состояние психического здоровья подростов влияет то, что они сравнивают свою жизнь с «фантастической жизнью других». Когда они видят, что в чем-либо уступают, у них развивается депрессия на этом фоне.

Отмечается, что за время исследования, которое длилось 4 года, не обнаружено негативного влияния от увлеченности видеоиграми.

У подростков формируется представление об «идеальной жизни», что мешает наслаждаться своей.

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