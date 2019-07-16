В роддомах Петербурга начнут выдавать свидетельства о рождении

В Петербурге запустят пилотный проект по выдаче свидетельств о рождении в роддомах. Фото: pixabay.com

В Петербурге запустят пилотный проект по выдаче свидетельств о рождении в роддомах. Фото: pixabay.com

Пилотный проект по выдаче свидетельств о рождении в роддомах запускают в Петербурге. Об этом рассказал глава комитета по здравоохранению Евгений Антипов.

Внедрять нововведение начнут в двух роддомах — №10 и №18.

«Мы работаем над этим проектом, я не готов назвать сроки, там есть ряд юридических моментов», — приводит слова Антипова ТАСС.

Сейчас регистрация рождения в медицинских учреждениях Петербурга не предусмотрена. Получить свидетельство родители новорожденного могут через органы ЗАГС по месту рождения ребенка или месту жительства матери и отца. Услуга также предоставляется на базе МФЦ.

Практика выдачи свидетельств о рождении в роддомах применяется в Москве и ряде других российских регионах.

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