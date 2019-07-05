Как будет развиваться в Ленобласти детская медицина

Ленобласть стремится сохранить один из самых низких показателей детской смертности в стране. Фото: pixabay.com

Ленобласть стремится сохранить один из самых низких показателей детской смертности в стране. Фото: pixabay.com

«Дорожную карту» по развитию детской медицины утвердил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

К 2024 году в Детской клинической больнице оборудуют центр хирургии для пациентов с паллиативной патологией, а также центр по лечению у детей сепсиса. В Тихвине планируется открыть отделение реабилитации для детей с опорно-двигательными и нервными заболеваниями.

Кроме того, в Ленобласти будет создана сеть районных молодежных консультаций и Центр репродуктивного здоровья для детей и подростков.

В обычную практику должны войти телемедицинские консультации межрайонных больниц со специалистами областной клинической больницы и перинатального центра, будут организованы межрайонные консультативно-диагностические центры по акушерству и гинекологии.

В Сертолово достроят новую детскую больницу, где будет дневной стационар, нейрохирургическое, нефрологическое, уроандрологическое и гинекологическое отделения, а также отделения кардиохирургии, реабилитации, реанимации и интенсивной терапии для новорожденных и недоношенных.

Эти меры призваны сохранить один из самых низких в стране региональных показателей младенческой смертности, которым сейчас гордится Ленобласть.

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