В ЗакСе Петербурга обсудили ремонт поликлиники в Отрадном

Краткосрочную программу реновации объектов здравоохранения сделают за 2 недели.

Реконструкция поликлиники в Отрадном произойдет не ранее, чем через 2 года, сообщил в ЗакСе Петербурга Олег Петров, депутат “Единой России”. Жители Кировского района Ленобласти недовольны постоянными переносами ремонта социального учреждения.

В парламенте Петербурге в течение двух недель составят краткосрочную программу реновации и других объектов здравоохранения в районе — на ближайшие 2 года. В нем определят точные сроки обновления каждого объекта.

К осени в Заксобрании Петербурга разработают долгосрочную программу благоустройства — при этом в ЗакСе заметили, что объектам в маленьких населенных пунктах не хватает медперсонала. В ближайшие 2 года, как считает лидер комиссии по здравоохранению Петербурга Александр Петров, эту проблему решить не удастся.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что к 2029 в Петербурге построят 18 новых станций метро.