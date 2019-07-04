К 2029 году в Петербурге обещают построить 18 новых станций метро

На эти цели в текущем году уже готовы выделить 18 миллиардов рублей.

Об этом стало известно сегодня, 4 июля. Обо всем сообщила руководитель пресс-службы администрации губернатора Санкт-Петербурга Инна Карпушина в своем Telegram-канале». Она написала, что власти ожидают ввода 18 новых станция в ближайшие 10 лет, а к 2032 году их будет на 11 больше. Информацию также подтверждал врио губернатора Александр Беглов, который отметил, что каждый год на эти цели будет выделяться до 30 миллиардов рублей. В этом году на новые станции потратят 18 миллиардов.

Сейчас «Метрострой» доделывает три станции Фрунзенского радиуса — «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары». Их обещают сдать к 1 сентября 2019 года.

«Сотни тысяч горожан смогут добираться до работы, учебы, театров, друзей и родственников в разы быстрее чем сейчас»,

— отметила Карпушина.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что по делу о теракте в петербургском метро показания дали «тайные свидетели».