Аршавин пройдет обучение по программе УЕФА

Футболист будет развивать в себе управленческие качества.

Об этом стало известно сегодня, 19 июля. Обо всем сообщается на сайте сине-бело-голубых. Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавина будет обучаться менеджменту.

Напоминаем, что программу запустили еще четыре года назад. Она рассчитана на игроков, которые раньше состояли в национальных сборных. В УЕФА хотят, чтобы футболисты не останавливались на достигнутом и пытались раскрыть в себе другие таланты – управленческие.

Аршавину предстоит пройти семь недельных модулей на протяжении 20 месяцев. Все лекции проходят на английском языке и посвящены административной деятельности в футболе. Первое занятие пройдет уже восьмого октября, а экзамен состоится в мае-июне 2021 года.

К слову, игрок сейчас пытается реализоваться как тренер в «Зените».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Андрей и Алиса Аршавины окончательно развелись. Функционеру “Зенита” предстоит выплачивать одну восьмую зарплаты до совершеннолетия дочери.