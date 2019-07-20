Приложение FaceApp принесло петербуржцу $1 млн за неделю

Созданное петербуржцем Ярославом Гончаровым приложение FaceApp, которое умеет старить и молодить лица на фотографиях, заработало на новой волне популярности более $1 млн за неделю.

С 9 июля, когда была зафиксирована вспышка популярности FaceApp, приложение установили 6,5 млн пользователей, сообщает Forbes. Оно попало в топ-50 в ЮАР и Ботсване, а через несколько дней вышло на первые места в других странах. Вчера Гончаров заявил, что FaceApp вышел на первое место среди всех бесплатных приложение для iPhone в 154 странах мира из 155, где работает AppStore.

Приложение FaceApp появилось в начале 2017 года и уже пережило один пик популярности в мае того же года. За все время существования оно принесло своему создателю Ярославу Гончарову $11,6 млн. Пользователи покупали расширенную версию, а также платили за отключение рекламы, право получить снимок без водяного знака и доступ к дополнительным фильтрам. Всего FaceApp скачано 73,2 млн раз.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что сенатор США призвал ФБР проверить FaceApp, потому что за ним стоит Россия