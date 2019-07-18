За FaceApp стоит Россия и его должно проверить ФБР, заявил сенатор США

Пользователи Twitter шутят, что Чаку Шумеру не понравились его фото.

Американский сенатор Чак Шумер призвал ФБР проверить приложение FaceApp. Сенатор Нью-Йорка заявил, что за приложением стоит российская компания, а пользователи дают ему доступ к фото и личным данным.

Чаку Шумеру 23 ноября исполнится 69 лет.

FaceApp действительно разработала российская компания Wireless Lab для iOS. Его запустили на продуктах Apple в январе 2017 года, а в феврале 2017 года приложение стало доступно для пользователей Android. Приложение позволяет через эффекты “омолодить”или “состарить” лицо, сделать его улыбающимся или даже поменять пол.

Пользователи Twitter, где Шумер опубликовал запись, шутят, что сенатору не понравилось то, как он получился на фотографиях.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Дзюба искусственно себя “состарил”.