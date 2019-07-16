Дзюба показал каким он будет в старости

Нападающий «Зенита и сборной России Артем Дзюба выложил в Instagram фотографии себя в старости, которые он сделал в специальном мобильном приложении, меняющем возраст с помощью фильтра.

«Старый Муфаса», подписал футболист.

Муфаса — это имя льва, второстепенного персонажа мультфильма «Король лев», выпущенного киностудией Walt Disney Pictures. Артем Дзюба часто сравнивает себя со львом.

Подписчики футболиста не оставили фотографии незамеченными. Многие пишут в комментариях, что снимки их испугали.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Дзюба стал лучшим в “Зените” по опросу в соцсети. Болельщики петербургского клуба выбирали между пятью игроками, которые в разные месяцы становились лучшими игроками клуба. Свой голос можно было отдать за Вильмара Барриоса, Сердара Азмуна, Далера Кузяева, Себастьяна Дриусси и наконец за Артема Дзюбу.