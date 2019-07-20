Людям каких профессий трудно найти работу

Больше всего вакансий есть для продавцов и охранников, однако недостатка в них на рынке труда не наблюдается. Фото: pixabay.com

Больше всего вакансий есть для продавцов и охранников, однако недостатка в них на рынке труда не наблюдается. Фото: pixabay.com

ВНИИ труда опубликовал список наименее востребованных в России профессий. Несмотря на обилие вакансий, меньше всего нужны учителя средней школы, бухгалтеры, охранники и продавцы.

Институт анализировал спрос на персонал со стороны крупных и средних компании, основываясь на данных Росстата. Кроме вышеперечисленных профессий трудно найти работу среднему юридическому персоналу, работникам художественных галерей, музеев и библиотек. Им можно посоветовать переквалифицироваться в рыбаков и рыбоводов, потому что на их спрос велик. Помимо этого острая необходимость в квалифицированных кадрах наблюдается в сельском и лесном хозяйстве.

Ранее самые распространенные профессии в России назвал Росстат. Больше всего российских женщин в прошлом году работали продавцами (4,7 млн человек) и сотрудниками образовательных учреждений (3,7 млн). Среди мужчин самая распространенная профессия — водитель или оператор подвижного оборудования (6,6 млн человек), рабочий в машиностроении и металлообработке (3,8 млн) или строительстве (2,2 млн). Охранниками в России работают 2,2 млн человек.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что специалисты составили список новых профессий в России