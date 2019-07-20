В центре Петербурга прошел первый вальсовый флешмоб

В центре Петербурга прошел первый вальсовый флешмоб
Все лето Дворцовый мост разводится под музыку. Фото: pixabay.com

Сегодня ночью на Адмиралтейской набережной у Дворцового моста петербуржцы танцевали вальс.

С этого флешмоба началась в Петербурге неделя вальсов в рамках звукового шоу «Поющие мосты». В ночь с пятницы на субботу несколько десятков пар танцевали у Дворцового моста под музыку знаменитых русских композиторов. Звучали такие произведения, как «Вальс цветов» Петра Чайковского, вальс из фильма «Берегись автомобиля» Андрея Петрова, вальс-фантазия Михаила Глинки.

Шоу «Поющие мосты» проходит в городе с 2016 года. В этом году Дворцовый мост разводится под симфоническую музыку с 27 мая по 8 сентября. Шоу начинается ежедневно сразу после полуночи. За несколько секунд до начала разведения моста над Невой раздаются звуки музыки русских и советских композиторов-классиков, жизнь и творчество которых связаны с Петербургом. Программа длится 20-25 минут.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что «Поющие мосты» стартуют на стрелке Васильевского острова

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