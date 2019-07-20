Младшая сестра Ольги Бузова решила запеть

Девушка выложила фотографию со студии звукозаписи и намекнула, что ее поклонник ждет нечто невероятное.

Пост с фотографией появился в сети около 20 часов назад. В своем интервью Анна Бузова призналась, что давно мечтала петь и вот наконец решилась на это. Младшая сестра известной певицы и телеведущей сообщила, что записала первый трек. Она надеется, что уже совсем скоро фанаты услышат ее песню. Многие настроены скептически и написали, что лишь хотят, чтобы вокальные данные Анны были лучше, чем у Ольги Бузовой.

В комментариях к посту многие также недоумевают, почему поссорились сестры. Несмотря на то, что девушки отрицают наличие конфликта, поклонники уверены – они обманывают. Им кажется подозрительным, что девушки не проводят время вместе и не выкладывают совместные фотографии. Некоторые уверены, что Ольга Бузова не поддержала сестру в ее начинаниях.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Бузова накормит петербуржцев бузбургерами и бузпиццей.