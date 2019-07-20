Рок-группа Lumen запишет саундтрек к комиксу про Бэтмена

"У нас получилось, рассказывая о Бэтмэне, не говорить об этом в лоб", - добавил Булатов. Фото: vk.com/temlumen

"У нас получилось, рассказывая о Бэтмэне, не говорить об этом в лоб", - добавил Булатов. Фото: vk.com/temlumen

Осенью выйдет комикс о Бэтмене, саундтрек к которому запишет российская музыкальная группа Lumen.

Об этом рассказал вокалист группы Рустем Булатов во время пресс-конференции на фестивале «Нашествие».

«Мы сейчас записываем новую песню и делаем компиляцию старых композиций, это будет саундтрек к комиксу. Это будет первое официальное издание серии комиксов про Бэтмена», — приводит слова Булатова ТАСС.

Первый выпуск выйдет в свет в сентябре, к подарочному изданию комикса будет прилагаться компакт-диск. Булатов отметил, что он уже прочитал все выпуски комикса, в событиях которого участвуют практически все герои из вселенной DC. По мотивам этой истории комикса была сочинена песня.

«У нас получилось, рассказывая о Бэтмэне, не говорить об этом в лоб», — добавил Булатов.

Для справки добавим, что Бэтмен — это персонаж комиксов, супергерой, который преследует преступников на улицах города Готэм-сити. Права на него принадлежат американскому издательству DC Comics.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Кристиана Бейла признали лучшим Бэтменом.