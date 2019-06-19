Кристиана Бейла признали лучшим Бэтменом

Майкл Китон отстал от Бейла всего на 1% отданных голосов.

Издание The Hollywood Reporter провело опрос среди 2201 совершеннолетних и выяснило, кого считают лучшим Бэтменом в истории фильмов о супергерое. Победителем опроса стал Кристиан Бэйл — за него отдали свои голоса 39% респондентов, а Майкл Китон набрал 38%.

Джордж Клуни набрал 19%, Бена Аффлека предпочли 18% и еще 17% отдали голоса за Вэла Килмера.

Лучшей Женщиной-кошкой назвали Холли Берри (42%), на втором месте идет Мишель Пфайффер (41%) и со значительным отставанием идет Энн Хэтэуэй (26%). В качестве главных Джокеров выбрали Хита Леджера (60%) и Джека Николсона (58%).

Бейл и Леджер сыграли свои роли в наиболее высоко оцененном фильме про Бэтмена — “Темный рыцарь”. Он имеет рейтинг 9 из 10 на сайте IMDB. В грядущей новой экранизации маску наденет Роберт Паттинсон — как оказалось, на роль хотели взять и Николаса Холта.

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