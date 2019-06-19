В Северной Ирландии начались съемки приквела «Игры престолов»

Проект с рабочим названием «Долгая ночь», который станет приквелом «Игры престолов», начали снимать в Северной Ирландии. Об этом сообщает CNN.

По информации местных СМИ, создатели сериала уже оборудовали места для стрельбы в провинции Белфаст.

Как отмечают журналисты CNN, в HBO не дали комментарий по вопросу о фильме, несмотря на то, что обе компании принадлежат корпорации WarnerMedia.

Над сценарием к новому сериалу «Долгая ночь» работал Джордж Мартин в сотрудничестве с Джейн Голдман.

Действия приквела будут проходить за тысячи лет до событий «Игры престолов». В новом сериале зритель узнает о событиях, когда на Вестерос обрушилась долгая зима и появились Белые ходоки.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что фанаты сериала «Игра престолов» массово отписываются от телеканала HBO. Данные получены из сервиса Google Trends.