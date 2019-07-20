Аномальная жара стала причиной смерти 6 американцев

На этих выходных отметка на столбике термометра может подняться выше 32 градусов по Цельсию. Фото: pixabay

На этих выходных отметка на столбике термометра может подняться выше 32 градусов по Цельсию. Фото: pixabay

В результате аномально жаркой погоды в разных штатах США умерли шесть человек.

Об этом сообщает телеканал CBS. По информации телеканала, от аномального зноя скончались четыре жителя штата Мэриленд, один в Аризоне и один в Арканзасе. Также сообщается, что подобная погода рискует затронуть до 200 миллионов человек на Среднем Западе и восточном побережье США. На этих выходных отметка на столбике термометра может подняться выше 32 градусов по Цельсию, при этом температура воздуха будет ощущаться как 37-45 градусов тепла.

Ранее федеральное агентство по ЧС FEMA предупреждало, что примерно половина американского населения оказалась в зоне аномально жаркой погоды. Было отмечено, что сочетание жары и влажности способно создавать опасные ситуации. Агентство напомнило, что именно жара является ведущей причиной смертей, связанных с погодой в США.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что климатолог пообещал России аномальную жару в ближайшие годы.