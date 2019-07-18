Климатолог пообещал России аномальную жару в ближайшие годы

В течение 5 лет страна окажется на другой стороне антициклона. Фото: pixabay.com

В течение 5 лет страна окажется на другой стороне антициклона. Фото: pixabay.com

В Европе жарко, в России холодно: это следствие блокирующего антициклона.

Россию ждут высокие температуры сверх нормы. Скачок ожидается в ближайшие 5 пять лет, заявил “Звезде” климатолог Александр Чернокульский, старший научный сотрудник Института физики атмосферы РАН 18 июля.

Чернокульский обратил внимание на аномальные температуры в Европе — до 44 градусов тепла. Он отметил, что блокирующий антициклон обеспечивает жару в одной части и холод в другой. Россия сейчас находится в зоне холода — но в течение 5 лет страна окажется на другой стороне антициклона.

Ученый подчеркнул, что глобальное потепление наступило, но мировое сообщество делает недостаточно, чтобы его остановить.

Средняя температура воздуха в июле в Петербурге составляет 17 градусов тепла. В октябре — 5,7 градусов, в январе — 7,8 ниже нуля, а в апреле — 4 градуса тепла.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в ближайшее время Петербург ждут подтопления.