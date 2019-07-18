Где ждать новых подтоплений в Петербурге и чем они опасны

После сильных дождей вода покидает улицы только спустя полчаса после окончания осадков.

Дожди движутся на Санкт-Петербург. Город ждут новые подтопления в дни сильной непогоды.

Вода не может моментально уходить в канализацию, признали в “Водоканале Петербурга” 17 июля, последствия дождя исчезают только спустя 20-30 минут после его окончания. Ливневки подготовили к новым осадкам, на улицах дежурят аварийные бригады.

При дожде больше всего страдают владельцы подвальных и полуподвальных помещений — вода стекает именно туда. Кроме этого, вода затопляет дороги и может испортить двигатели машин,которые пытаются проехать по лужам. В “Водоканале” рекомендуют заглушить двигатель и немного подождать, если машина попала в зону, где вода поднялась на 15-20 см.

В “Водоканале” не знают, где произойдет следующий ливень, но можно предположить, на каких улицах ситуация может оказаться наиболее тяжелой, ориентируясь на данные за это лето. Самый знаменитый потоп произошел на Парашютной улице. О проблемах сообщали на ЗСД. К дождям оказались не готовы станции метро “Девяткино” и “Беговая”. Мурино принял на себя мощный удар осадков и жители наперебой писали о затопленных улицах. Под воду ушел проспект Луначарского. Так что жителям Приморского (где к тому же сильнее ветер с залива), Выборгского и Калининского района стоит быть готовыми к новым водным приключениям на улицах Петербурга. Не исключено, что север Петербурга просто принял на себя основной удар непогоды, а следующие дожди накроют южные и восточные районы города.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Водоканал предупредил о новых подтоплениях.