Водоканал: в Петербурге ожидаются подтопления

Представители ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» сообщают о том, что автоводителям в Северной столице стоит быть осторожнее в связи с последствиями вероятных потопов.

В сообщения отмечается, что в ближайшие дня в Санкт-Петербург придут сильные осадки, что может стать причиной подтоплений на дорогах. В случае, если глубина лужи составляет более 20 сантиметров, водителям автомобилей следует отказаться от передвижения на транспортном средстве.

Водоканал подчеркивает, что по статистике, вода после ливней уходит с дорог в течение 20-30 минут после окончания выпада осадков. Однако горожан попросили с пониманием отнестись к тому, что вода не может единовременно исчезнуть с улиц, в связи с чем возможны вероятные подтопления.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Московском районе Санкт-Петербурга прорвало трубу.