В Московском районе Петербурга прорвало трубу

На улице Костюшко произошла коммунальная авария.

Возле дома 24 на улице Костюшко прорвало магистральную трубу с холодной водой. Водная струя бьет прямо в окна первого этажа. Об этом сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Как пишут местные жители, из «фонтана» вылетают камни.

Видео: Павел Мацкевич/vk.com/spb_today

На место прибыли аварийные службы и перекрыли воду.

«Приехала аварийка — отключила. Думают что дальше делать», — пишет автор поста.

Как сообщили в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», 17 июля компания испытывает сети на плотность и прочность в Московском районе.

«Это стабильность и успехи на внешней и внутренней арене страны-матушки в окна своих граждан стучится», — шутит пользователь в комментариях к записи.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Калининском районе прорвало трубу.