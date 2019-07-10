В Калининском районе прорвало трубу

В среду, 10 июля у дома на улице Тимуровской Калининского района прорвало трубу.

Сегодня вечером произошла коммунальная авария на Тимуровской. Об этом сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». «На Тимуровской у дома 30к1 прорвало трубу», — пишет автор поста.

Также пользователи выложили фото и видео аварии. На видеозаписи, присланной пользователем, видно, как в центре проезжей части хлещет фонтан, а вода подтопила деревья и автомобили, стоящие поблизости.

Видео: Стас Солова/vk.com/spb_today

Участники группы шутят в комментариях:

«Президент обещал прорывы — вот они»; «Дождь сверху, гейзеры снизу. Это кто ж мог такое придумать… Туристы попрут…»; «Это родник».

За сегодня это уже вторая по счету коммунальная авария. Ранее Gazeta.SPb сообщала, что прорыв на Восстания устроил грязный душ для Ferrari.