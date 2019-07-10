Прорыв на Восстания устроил грязный душ для Ferrari

На улице Восстания в центре Петербурга 10 июля прорвало трубу. Под фонтан из грязной воды едва не попала проезжавшая мимо Ferrari.

Фонтан воды заметили прохожие у дома №17.

«Плановые испытания теплосети в Центральном районе пошли не по плану», — пошутили очевидцы в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Вначале из под земли забил поток грязной мутно-коричневой воды. Позже фонтан стал выше и чище. В высоту поток воды насчитывал несколько этажей.

Место аварии огородили аварийные службы. Прорыв находится в зоне ответственности АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Выборгском районе Петербурга 10 июля затопило улицу Есенина. Местные жители рассказали о том, что вода залила улицу и проезжую часть у дома №19, а также само здание. Причина потопа неизвестна.