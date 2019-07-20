В США мать и дочь вырезали ребенка из чрева матери

Мозг ребенка во время жестокой процедуры пострадал настолько, что младенец не смог выжить. Фото: pixabay

Мозг ребенка во время жестокой процедуры пострадал настолько, что младенец не смог выжить. Фото: pixabay

В четверг мать и дочь Фигероа, вырезавшие ребенка из чрева беременной женщины, предстали перед судо по обвинениям в двойном убийстве.

46-летняя Кларисса Фигероа и ее 24-летняя дочь Дезире предстали перед судом, который обвинял их в убийстве 19-летней Марлен Очоа-Лопес и ее ребенка, которого они вырезали из живота, задушив для этого мать и удалив плод используя кухонный нож.

Старшая преступница предприняла попытку выдать ребенка за своего, когда вызвала медиков, чтобы спасти малыша. Но мозг ребенка во время жестокой процедуры пострадал настолько, что младенец не смог выжить.

Прокуратура округа Кук, американского штата Иллинойс, обвинила Кларису Фигероа как основную обвиняемую, а ее дочь Дезире Фигероа как пособницу. Они не признают свою вину, сообщает americaru.com.

Марлен Очоа-Лопес убили в апреле этого года и выбросили ее тело в мусорный бак. Мальчик умер в июне, спустя несколько недель жизни на аппарате жизнеобеспечения. Фигероа заманили беременную девушку к себе домой под видом бесплатной передачи детских вещей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что тело биолога нашли в пещере на Крите, женщину убили.