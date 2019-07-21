В Германии самолет рухнул на магазин, три человека погибло

В результате крушения погибли три человека, которые находились в кабине самолета. Фото: pixabay

В результате крушения погибли три человека, которые находились в кабине самолета. Фото: pixabay

Небольшой самолет врезался в строительный магазин в немецкой федеральной земле Баден-Вюртемберг.

Об этом сообщает издание Bild. По информации издания, в результате крушения погибли три человека, которые находились в кабине самолета. Происшествие произошло в Баден-Вюртемберге. Пилот легкомоторного самолеты пытался посадить его на аэродроме, который расположен неподалеку от торгового центра Баухаус в Брухзале.

Посетителей магазина оперативно эвакуировали. На данный момент неизвестно, есть ли среди них пострадавшие. Сведения о причинах авиакатастрофы также не поступали. На место инцидента прибыли спецслужбы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пять самолетов закружились над Пулково. Пять самолетов 18 июля испытали трудности при посадке в петербургском аэропорту Пулково. В воздухе зависли самолеты авиакомпании «Россия» из Ниццы и Москвы, лайнер «Аэрофлота» из Москвы, борт Smartravia из Самары и Lufthansa из Франкфурта-на-Майне.